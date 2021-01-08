8 января примерно в 03:41 в доме на улице Исломхужа в Хиве (Хорезмская область) из-за утечки газа произошёл взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате взрыва обрушились стены и крыша здания, а также возник пожар, охвативший 70 кв. м перекрытий крыши.

Прибывшая на место происшествия пожарно-спасательная группа УЧС примерно в 4:50 достала из-под завалов дочь владельца дома 2005 года рождения. Её отец с 22% ожогов лица и рук доставлен в больницу.

Основной причиной происшествия могло стать нарушение правил использования природного газа, говорится в сообщении.

Сейчас на месте под руководством хокима области работают представители УВД, УЧС, Минздрава и других ведомств.

На днях при взрыве газа в жилом доме в Карши погибли два подростка.