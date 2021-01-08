Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме чрезвычайной ситуации для Токио и трёх ближайших префектур из-за распространения коронавируса, сообщило РИА Новости.

«Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, в Токио и префектуре Канагава», — сказал премьер на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.

Барам и ресторанам рекомендовано прекращать работу в 20:00 часов. Следующим этим правилам заведениям власти обещают финансовую компенсацию.

Сотрудников компаний переведут на удалённый режим работы, численность участников крупных мероприятий будет сокращена до 50% или не более 5000 человек.

В отличие от ЧС прошлой весной, в зоне действия режима закрытие школ не предусматривается.

В четверг число новых случаев коронавируса в указанных регионах составило 2447 человек, что примерно на 800 больше, чем в среду.