В Куштепинском районе Ферганской области в результате падения автомобиля Cobalt в канал погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального УВД.

Происшествие случилось 3 января примерно в 23:00 на территории махалли «Каттаболтакул». Водитель автомобиля, 25-летний М. Х. потерял управление, из-за чего машина врезалась в бетонное ограждение, установленное вдоль Большого Ферганского канала, и упала в воду.

Водитель автомобиля и двое пассажиров захлебнулись в воде, говорится в сообщении.

Следственный отдел ОВД Куштепинского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется следствие.