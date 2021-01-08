Девелопер FDG продолжает дарить квадратные метры посетителям офисов продаж. В портфолио компании — четыре жилых комплекса разной ценовой категории.

В декабре более 70 человек стали участниками беспроигрышной акции «Открой свой Новый год» от First Development Group. Каждый бесплатно получил от 1 до 10 кв. м в жилых комплексах компании. По многочисленным просьбам девелопер решил продлить акцию до 20 января.

«То, что квадратные метры — это нужный и востребованный подарок, мы поняли практически сразу после увеличения количества звонков и посетителей офисов продаж. Некоторые люди по телефону выражали желание приехать за сертификатом даже 31 декабря, потому что не успевали сделать этого раньше. Мы решили продлить срок акции, чтобы все желающие получили подарочные квадратные метры. Приобрести квартиру в благоустроенном районе Ташкента за меньшую стоимость — это отличное начало 2021 года», — рассказал руководитель отдела маркетинга FDG Амир Ерматов.

Кто и почему выбирает жилые комплексы от FDG

Каждый проект FDG узнаваем и имеет свою привлекательную фишку. Во всех ЖК реализуется концепция «Двор без машин», позволяющая родителям не беспокоиться за безопасность детей. Также имеются паркинги и магазины на первых этажах.

Fayzli: оптимальное соотношение цены и качества

ЖК Fayzli на Карасу — прекрасный вариант для тех, кто ищет отличное качество и продуманные планировки. Отдельным аргументом для эстетов станет яркий дизайн проекта, выполненный в теплой красно-оранжевой гамме.





Parkent Plaza: уже с ремонтом

Один из плюсов ЖК Parkent Plaza на Паркентской улице — сдача квартир с ремонтом. Покупатель не тратит время, деньги и нервы, а привозит мебель и сразу заселяется. Это помогает сэкономить на съемном жилье. Также среди преимуществ Parkent Plaza клиенты FDG часто называют индивидуальное отопление и круглосуточную охрану территории.

Riverside: набережная, воркаут-зона и smart-планировки

ЖК Riverside на Ахмад Югнакий цепляет гармоничной картинкой будущей жизни. Легко представить, как человек возвращается после работы домой, ужинает в кругу семьи, а потом идет с детьми и второй половиной на неспешную прогулку по набережной Карасу. В выходные можно собраться с друзьями в уютной деревянной беседке или устроить барбекю у воды.

Manhattan: бизнес-класс в центре Ташкента

ЖК Manhattan на Дархане — это не одиночный жилой комплекс, а целый квартал бизнес-класса. При проектировании этого статусного объекта были учтены требования и динамика жизни современного человека. ЖК Manhattan Prime понравится тем, кто хочет жить на Дархане, гулять и заниматься спортом в Central Park, работать в расположенном на территории квартала бизнес-центре.





Как получить квадратные метры в подарок

До 20 января всем посетителям офисов продаж FDG предлагается вытянуть конверт с сертификатом на подарочные метры. Номинал варьируется от 1 до 10 кв. м и зависит от удачи участника. Сертификат уменьшает стоимость квартиры или помогает приобрести жилье большей площади. Также его можно подарить родным и близким, которые ищут квартиру в Ташкенте.

Получить персональную консультацию по акции «Открой свой Новый год» и жилым комплексам от FDG можно в офисах продаж, по телефону и в социальных сетях компании.

Каждый сертификат действует на одну квартиру и не суммируется с другими. Подарочные метры не превышают 10% площади квартиры.

Срок акции: до 20 января 2021 года.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

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