Жительница Каттакурганского района 25-летняя Х. Х. пыталась продать своего двухлетнего сына за 2500 долларов. Об этом сообщило Daryo.uz со ссылкой на УВД Самаркандской области.

Женщина была задержана 6 января примерно в 18:00 сотрудниками районного УВД при получении 1500 долларов от лиц.

Отмечается, что ребёнок был от бывшего мужа женщины, сейчас она проживает с другим мужчиной.

Сейчас ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в 2017—2020 годах в Узбекистане было выявлено 185 случаев торговли новорожденными.