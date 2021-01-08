Корпорация Boeing в рамках соглашения с Министерством юстиции США согласилась выплатить 2,5 млрд долларов за снятие обвинений в мошенничестве и сговоре в связи с двумя катастрофами авиалайнера 737 MAX, сообщила The Guardian.

Из назначенной к уплате суммы 243,6 млн долларов составляют судебные штрафы, 1,7 млрд долларов — компенсационные выплаты клиентам и 500 млн долларов — финансирование создания фонда поддержки родственников и наследников жертв авиакатастроф.

«Трагические крушения рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников одного из ведущих мировых авиапроизводителей», — сказал и. о. помощника генерального прокурора США Дэвид Бёрнс.

Boeing признала, что двое её сотрудников передали регулятору неполные сведения о безопасности системы предотвращения сваливания (MCAS).

В октябре 2018 года 737 MAX индонезийской Lion Air вскоре после взлёта упал в море, погибло 189 человек. В марте 2019 разбился самолёт компании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек. После этого полёты 737 MAX были остановлены по всему миру.

США допустили к полётам авиалайнер Boeing 737 MAX осенью прошлого года. Запрет действовал 20 месяцев — это абсолютный рекорд в истории коммерческой авиации.