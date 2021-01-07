Компания Bizning Uylar Development предлагает покупателям воспользоваться одним из вариантов приобретения квартиры на выгодных условиях рассрочки или долгосрочного кредита. Годовая процентная ставка по кредиту в ЖК Yangi ChoshTepa составляет 18%, срок кредита — до 20 лет.

Yangi ChoshTepa в Сергелийском районе столице — это семейный жилой комплекс из 20 семиэтажных домов. Он предназначен для тех, кто ценит спокойствие и уединение в черте современного города.





Основным приоритетом проекта стало создание максимально экологичных условий для всех его жителей. Комплекс расположен на берегу канала. Непосредственная близость к воде создает приятный микроклимат на всей территории, большую часть которой занимают зеленые насаждения.

Закрытые внутренние дворы свободны от автомобилей. Для машин здесь предусмотрены строго обозначенные специальные парковочные места. Каждый двор оборудован зоной для пеших прогулок, детскими и спортивными площадками, скамейками и мини-фонтанами.





Жилой комплекс полностью достроен, полноценно функционирует и в нем реализовано и заселено свыше 90% жилого фонда. Поэтому покупатель становится владельцем квартиры с ремонтом, полностью готовой к заселению.

Не стоит упускать возможность приобрести квартиру своей мечты на выгодных условиях. В жилом комплексе осталось менее 100 единиц готового жилья.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

Сайт: bizninguylar.uz

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