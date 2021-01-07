Бывший министр геологии Узбекской ССР и экс-председатель Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Тулкун Шаякубович Шаякубов скончался 3 января на 88-м году жизни.

Тулкун Шаякубов родился в 1933 году в Ташкенте. Трудовую деятельность в отрасли геологии и минерально-сырьевых ресурсов начал в 1955 году. В 1982 году стал заместителем министра геологии Узбекской ССР, а в 1986-м — министром геологии. С 1991 по 1999 годы возглавлял Госкомгеологии.

Под его руководством и при непосредственном участии разведывались месторождения полиметаллов Хандиза, золота — Кочбулак и Кызыл-Алма, лития — Шавазсай и многих других, что позволило расширить и укрепить минерально-сырьевую базу Узбекистана, обеспечить её независимость, говорится в сообщении пресс-службы Госкомгеологии.

За вклад в развитие геологической сферы Тулкун Шаякубов был удостоен многих правительственных наград, в числе которых медаль «За доблестный труд» (1970) и орден «Дустлик» за руководство разведкой нефтегазового месторождения Кокдумалак, звание «Заслуженный геолог Узбекской ССР» (1975), Государственная премия СССР (1988) и Почётная грамота Узбекистана (1993). Был членом Академии естественных наук России и Нью-Йоркской Академии наук (США), а также ряда других организаций.

Директор компании Smartgov consulting Азиза Умарова написала некролог на смерть Тулкуна Шаякубова, рассказав историю его жизни.

«Тулкун ака был не только государственником, но и прекрасным главой своего большого семейства. Я его знала с самого детства, это свёкор нашей тёти и любимый дедушка моих двоюродных братьев и сестёр. Он создал великолепную традицию — День внуков. Каждый год в конце декабря все внуки готовили для него отчётный концерт с номерами, рассказывая о своих достижениях за год. Дедушка в семье Шаякубовых был опорой, маяком и монументальной фигурой. В нём было много мудрости, дипломатичности и понимания жизни. И вместе с тем тонкого чувства юмора. Такие люди как Тулкун ака Шаякубов внесли огромный вклад в развитие нашей с вами страны. Об этом вкладе надо помнить», — подчеркнула Азиза Умарова.