После успешного запуска в Узбекистане популярный производитель смартфонов OPPO рассказал о других моделях, которые уже существуют на рынке Узбекистана. А именно о серии А.

OPPO серия А создана для людей, которые любят использовать свои смартфоны для развлечения и погружения в игры. Устройства отличаются высокой производительностью, длительным временем автономной работы и элегантным дизайном.

Аккумулятор смартфонов можно подзарядить с помощью технологии OPPO Fast Charge. Она добавляет устройству 50% заряда примерно за 45 минут.

С OPPO серии А пользователи могут мгновенно погрузиться в волшебство. Линейка смартфонов может похвастаться тремя мощными камерами. Они в сочетании с программным обеспечением искусственного интеллекта обеспечивают оптимальное изображение.

Пользователи могут создавать собственные высококачественные фильмы. Устройства создают более четкие и стабильные движущиеся изображения с ярким набором цветов. А благодаря функции OPPO Soloop можно создавать короткие видеоклипы с музыкой и спецэффектами.

Серия A от OPPO предназначена для людей, которые хотят общаться, творить и развлекаться. Линейка предлагает оптимальное сочетание стиля и содержания, чтобы пользователи постоянно были связаны с тем, что им нравится, и могли делать то, что они хотят.

OPPP A12 — «Заряжайся! Наслаждайся!»

OPPO A12 имеет эргономичный дизайн и плавные, элегантные изгибы корпуса. Его размер позволяет легко использовать смартфон даже одной рукой.

Большой экран площадью 15,79 см поможет ощутить всю красоту визуальных эффектов при просмотре развлекательных шоу или во время игры.

Дизайн задней крышки выглядит как ограненный бриллиант, блестящий на солнце. Благодаря рельефной поверхности на крышке совершенно не остаются мелкие царапины и следы от рук. Также телефон удобно лежит в руке и не норовит выскользнуть.





Основной объектив 13 МП способен запечатлеть каждую мельчайшую деталь, обеспечивая четкие фотографии. Функция AI-бьютификации определяет тип и тон кожи, возраст и пол, а также применяет индивидуальное решение, которое поможет выглядеть естественно.

OPPO A12 оснащен восьмиядерным процессором класса 12 нм. Он обеспечивает плавность игрового процесса и просмотра видео.

С аккумулятором емкостью 4230 мАч можно смотреть HD-видео на протяжении 17 часов или 8 часов играть в игры. С таким смартфоном больше не нужно беспокоиться о частой зарядке батареи.

OPPO A12 станет отличным решением для тех, кто ценит время, деньги и высокое качество продукта.

OPPO A31 — «Каждый момент в фокусе!»





OPPO A31 оснащен 6,5-дюймовым большим экраном, который обеспечивает четкое и приятное изображение. 12-мегапиксельная матрица с тремя камерами AI позволяет снимать потрясающие портреты в различных сценах. Объем памяти смартфона можно увеличить до 256 ГБ, так как в нем три гнезда с раздельными слотами для двух SIM-карт и карты памяти.

OPPO всегда был брендом, ориентированным на пользователя. Поэтому модель A31 заметно выделяется на рынке, начиная с цены.

Новые телефоны OPPO A12 и A31 имеют оптимальную цену. Модели являются убедительным доказательством последовательной приверженности бренда внедрению передовых технологий в повседневную жизнь пользователей. OPPO делает смартфоны максимально доступными для каждого.

Цель OPPO — предоставить технологии, которые понравятся людям.

Приобрести продукцию OPPO уже можно в магазинах idea, MEDIAPARK, Radius.uz, а также на торговом рынке «Абу Сахий» и в ТЦ Fleshka.

Сайт: oppo.com

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