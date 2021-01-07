Действующий президент США Дональд Трамп останется заблокирован в Facebook и Instagram по меньшей мере ближайшие две недели — до завершения его полномочий главы страны 20 января. Об этом сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирную и законную передачу власти избранному преемнику Джо Байдену», — написал Цукерберг.

«Последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу в соответствии с нашими собственными правилами, иногда удаляя контент или помечая его посты, когда они нарушают нашу политику. Мы делали это так как считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим высказываниям, даже к спорным. Но сейчас принципиально другой контекст, связанный с использованием нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства», — отметил он.

«Мы считаем, что риск позволить президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период просто слишком велик», — добавил Марк Цукерберг.

Днём 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс США должен был утвердить итоги выборов. Подсчёт голосов выборщиков был приостановлен и возобновлён только спустя несколько часов. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Facebook и Instagram после этого заблокировали Трампа на 24 часа, Twitter — на 12 часов, потребовав удалить 3 последних твита из-за нарушений политики сервиса. Компания также предупредила, что дальнейшие нарушения её правил «приведут к постоянной блокировке» аккаунта Трампа в Twitter. Один из твитов включал видеообращение Трампа, в котором он вновь заявил, что у него украли выборы и призвал своих сторонников разойтись после столкновений. Facebook и YouTube тоже удалили это видео.