В ряде регионов Узбекистана усугубились проблемы с энергоснабжением из-за отключений на тепловых электростанциях страны.

Отключение двух парогазовых установок на Талимаржанской ТЭС привело к приостановке работы водозаборных сооружений в районах Кашкадарьинской области, что сказалось на водоснабжении жителей Карши.

Введенные временные ограничения на работу АГНКС стали причиной образования километровых очередей на газовых заправках. «Газета.uz» описывает хронологию проблем в энергосистеме страны за последние дни.

Цепочка проблем

Источник «Газеты.uz» в нефтегазовой отрасли сообщил, что проблемы в энергосистеме Узбекистана усугубились 4 января. Из-за обледенения произошло отключение электроэнергии на пяти промыслах нефтегазодобывающего управления «Мубарекнефтегаз». В результате остановились дожимные компрессорные станции (ДКС), что привело к прекращению подачи газа на Мубарекский газоперерабатывающий завод.

Мубарекский ГПЗ практически полностью снизил подачу газа компании «Узтрансгаз». Это несколько миллионов кубометров газа, если брать в расчет скорость газа 20 км/ч, отметил источник. В свою очередь, «Узтрансгаз» сократил подачу газа теплоэлектростанциям и населению. За последние два дня это привело к проблемам с поставкой газа и электричества в Самаркандской, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

7 января проблемы дошли до Ташкента, где давление газа на газораспределительной станции упало до 2,4 атмосферы, из-за чего нехватка газа наблюдалась у жителей Шайхантахурского, Яккасарайского, Учтепинского, Мирабадского и Чиланзарского районов.

Официальная позиция

«Мубарекнефтегаз». Фото: «Узбекнефтегаз».

4 января в компании «Худудгаз Андижан» объяснили, что временные перебои с газоснабжением в Андижанской области связаны с практически полным прекращением поставок газа от Мубарекского ГПЗ.

«В связи с [отключением] электроэнергии на пяти промыслах „Мубарекнефтегаз“ и практически полным прекращением поставки газа от Мубарекского ГПЗ ожидается крайне резкое сокращение транспортировки газа по южной системе магистральных газопроводов (ведущих в Ферганскую долину — ред.)», — отмечалось в факсограмме компании «Узтрансгаз» от 4 января.

«Худудгаз Андижан» рекомендовал всем городским и районным отделениям газоснабжения направлять поставляемый через магистральные газопроводы газ, прежде всего, населению, многоэтажным домам и социальным учреждениям.

В тот же день Минэнерго сообщило, что в 6:59 и 10:10 линии электропередачи №1 и №2 «Л-Зеварда» из подстанции «Нефтчи», которая обеспечивает энергоснабжение нефтегазовых месторождений Мубарекского нефтегазодобывающего управления, были отключены от релейной защиты.

В результате объем газа, поставляемого тепловым электростанциям, сократился на 140−175 тысяч кубометров в час. Это привело к ограничениям в подаче электроэнергии до 600−800 МВт.

По данным Минэнерго, специальная бригада устранила неполадки в 12:15, перезапустила газоперекачивающие агрегаты на дожимных компрессорных станциях «Зеварда», «Южный Кемачи, «Южный Уртабулак», «Денгизкуль» и «Самонтепа». В результате объем газа, подаваемого в магистральные газопроводы, стал восстанавливаться.

5 января Минэнерго заявило, что запущены и функционируют в рабочем режиме все 14 газоперекачивающих агрегатов, которые были накануне аварийно остановлены на нефтегазовых месторождениях Мубарекского нефтегазодобывающего управления.

Фото: «Узбекнефтегаз».

«В результате устранения неполадок поставка газа от Мубарекского ГПЗ восстановлена в полном объеме. Однако не восполнены недопоставленные 4 января объемы, что мешает возобновлению необходимого давления газа. Также идет рост газопотребления в связи с понижением температуры 4 и 5 января», — отметили в министерстве.

По этой причине газовым заправкам (АГНКС) ограничили время работы 10 часами в день (только с 5:00 до 15:00), чтобы обеспечить стабильную поставку газа населению и предприятиям АО «Тепловые электрические станции».

Это привело к километровым очередям на заправках в Маргилане, Намангане и других регионах.

Фото: Namangan24.uz / Telegram.

Неполадки на Талимаржанской ТЭС и проблемы с водоснабжением в Карши

5 января на ряде ТЭС Узбекистана произошли частичные отключения. Министерство энергетики сообщило, что противоаварийная автоматика ТЭС сработала из-за внеплановых отключений на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан.

Автоматически были отключены парогазовые установки Туракурганской ТЭС (её нагрузка снизилась с 750 до 500 МВт), Тахиаташской ТЭС (с 280 до 150 МВт), Навоийской ТЭС (с 450 до 230 МВт), Ташкентской ТЭС (с 370 до 180 МВт) и две ПГУ Талимаржанской ТЭС (суммарной мощностью 900 МВт). Отключение электроэнергии затронуло ряд регионов.

На юге Казахстана и в некоторых районах Кыргызстана также произошло отключение электроэнергии. Обе страны объяснили это сбоем в энергосистеме Узбекистана.

Талимаржанская ТЭС находится в посёлке Нуристан Нишанского района Кашкадарьинской области.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе предприятия «Кашкадарё Сувтаъминот», из-за неполадок на Талимаржанской ТЭС произошли отключения электроэнергии в Шахрисабзском, Китабском и Яккабагском районах области. В результате приостановили работу насосные станции водозаборных сооружений ВУ-1, ВУ-2 и ВУ-3 в этих районах, из которых поставляется вода в Карши и другие районы.

«До недавнего времени в Карши воду поставляли два раза в день — утром и вечером. Сейчас мы пытаемся восстановить этот режим», — заявили на предприятии.

Дочь Шахноз Ахмедовой несколько раз выходила на улицу за водой с двумя ведрами.

Жительница дома на улице Алишера Навои в махалле «Янги турмуш» в Карши Шахноз Ахмедова подтвердила, что водоснабжение подавалось два раза в день.

«Но в последнее время воду давали раз в день. Я с детьми живу в пятиэтажном доме, вода сюда автоматически не поднимается. Ещё в 2008 году в этом доме я первой установила мотор для подачи воды. Редко вода поднимается даже до первого этажа. Все жители нашего дома установили моторы… Отопления в доме никогда не было, обогреваемся печью. В последние дни очень холодно, печи не справляются», — рассказала она.

Сейчас воду жителям на водовозах доставляет «Кашкадарё Сувтаъминот». Эту информацию подтвердили на предприятии.