Демократическая партия США установила контроль над Конгрессом, выиграв второй тур выборов в Сенат от штата Джорджия, сообщает The New York Times.

Кандидаты от демократов Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок одержали победу над действующими сенаторами-республиканцами Келли Лоффлер и Давидом Пердью в борьбе за два места в верхней палате Конгресса. Они получили 50,4% и 50,8% голосов соответственно. Рафаэль Уорнок будет первым темнокожим сенатором от Джорджии за всю историю штата.

Как уточняет Financial Times, победа Оссоффа и Уорнока означает, что 100 мест в новом составе Сената будут разделены пополам между двумя партиями, а Камала Харрис, вступающая в должность вице-президента, будет иметь решающий голос.

«Контроль демократов повысит шансы Джо Байдена на реализацию его политической повестки дня, когда он вступит в должность в конце месяца», — пишет издание.

Конгресс США — законодательный орган, состоящий из Сената и Палаты представителей. Сенат состоит из 100 членов, Палата представителей насчитывает 435 мест. По итогам выборов в ноябре, демократы получили в нижней палате Конгресса 222 места, республиканцы — 211.

Напомним, на заседании 7 января Конгресс США официально подтвердил избрание Джо Байдена 46-м президентом Соединённых Штатов. Он набрал 306 голосов выборщиков. Сторонники действующего президента Дональда Трампа днём в среду взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс утверждал итоги выборов. Подсчёт голосов был приостановлен и возобновлён спустя несколько часов.