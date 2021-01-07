Современный бизнес-центр Boulevard — это блестящая перспектива для успешного и высокодоходного бизнеса в центре столицы. Фактом неоспоримого преимущества БЦ Boulevard является его обособленная локация на территории международного делового центра Tashkent City. Оригинальная футуристическая архитектура Boulevard Business Center помогает ему выгодно выделиться на фоне множества коммерческих, жилых, офисных, торговых и финансовых объектов.

БЦ Boulevard, в отличие от стандартного понимания бизнес-комплекса, делает ставку на ограниченное количество высококлассных помещений, способных в полной мере подчеркнуть статус и безупречный вкус их владельцев.





На первом этаже расположены 14 торгово-коммерческих помещений с индивидуальным набором технических характеристик: квадратурой от 111 до 205 кв. м, планировкой рабочего пространства, современной системой вентиляции и безопасности. Впечатляющая высота потолков — семь метров — позволяет с легкостью переоборудовать пространство в двухуровневое.

Все коммерческие зоны в Boulevard Business Center оснащены персональным входом по внешнему периметру здания. Продуманная планировка избавляет посетителей от необходимости обходить весь павильон торгового этажа в поисках необходимого магазина, ресторана или сервиса. Панорамные витрины помогут выгодно продемонстрировать интерьер и товары, а также вовлечь больше покупателей.





Посетителям-автовладельцам будет доступен подземный паркинг. Будущие клиенты высоко оценят инфраструктуру и удобства доступа к территории Boulevard Business Center.

Boulevard Business Center — это современный подход к вопросу помещений для бизнеса и коммерции, а также перспективная возможность инвестировать в высокодоходную коммерческую недвижимость.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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