За последние годы на рынке ритейла идет настоящая борьба за потребителя. Если раньше у многих страна ассоциировалась исключительно с колоритными базарами, то сегодня в дополнение приходит множество современных торговых комплексов, супермаркетов и магазинов у дома.

В торговых точках всегда присутствуют различные акции и спецпредложения. Также там созданы все условия для потребителей. Да и купить можно все быстро в одном месте. Кроме того, в магазинах намного легче обеспечить и проконтролировать безопасность, свежесть и качество продуктов питания.





Важной тенденцией по всему миру является то, что крупные сети все чаще обращаются к формату магазинов у дома. Он развивается активнее всего, ведь время — это ценный ресурс.

Жители больших городов ощущают это особенно остро. Поэтому они чаще задумываются о том, как и на что тратить время. Одни пользуется навигатором, чтобы объехать пробки, вторые предпочитают делать покупки рядом с домом.

Концепция торговых точек Baraka Market проста. На площади от 60 до 400 кв. м можно найти все, что нужно для ежедневного потребления: начиная со свежих овощей и фруктов, заканчивая бытовой химией. При этом в магазине нет высоких стеллажей и узких проходов — сформирована удобная выкладка товаров на полках.





Магазины Baraka Market имеют небольшую площадь, работают без перерыва, выходных и допоздна. Сюда можно зайти по пути с работы, чтобы закупиться на неделю, или забежать на пару минут, если дома вдруг закончится сахар или мука.

Главная причина популярности таких магазинов — шаговая доступность. Ассортимент здесь может быть менее разнообразным, чем в супермаркетах, зато не нужно ехать через весь город и тратить полдня на генеральную закупку по списку. Достаточно перейти дорогу или отойти на 200 метров от дома, чтобы купить все необходимое без очередей.





Близкими сердцу магазины у дома стали и благодаря свежести продуктов. Именно за продуктами с коротким сроком хранения покупатели заходят почти ежедневно, чтобы приготовить дома быстрый и вкусный ужин. В первую очередь это мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия.

Дополнительно магазины сети Baraka Market отличаются строгими стандартами качества продуктов, стабильным ассортиментом нужных товаров, а также доброжелательностью персонала и клиентоориентированностью.

Сотрудники Baraka Market внимательны к покупателям. Они быстро реагируют на обращения потребителей. А еще в торговых точках на постоянной основе проводится большое количество акций и спецпредложений. Сотрудники регулярно контролируют цены в магазинах торговой сети и следят за ценовой политикой конкурентов.





В декабре 2020 года было открыто 24 магазина розничной сети Baraka Market. 8 января откроются еще две локации по адресам:

Учтепинский р-н, ул. Катта Хирмонтепа, 68Б. Юнусабадский р-н, ул. Мойкургон, 78Б.

А к концу января их станет уже 50.

Телефон: (+998) 90−024−17−10.

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