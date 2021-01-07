Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. Он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу об экстрадиции, сообщило РИА Новости.

Отказ был мотивирован тем, что прежде Джулиан Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

«У США должна быть возможность оспорить моё решение, а если Ассанж сбежит, то американская сторона такой возможности лишится. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш не имеют ничего общего с условиями, которые могут ожидать Ассанжа в американской тюрьме и которые послужили причиной моего предыдущего решения», — пояснила судья Ванесса Барайтсер.

Защита основателя WikiLeaks назвала решение Ванессы Барайтсер «необъяснимым», поскольку «та же судья отказала в экстрадиции по гуманитарным причинам, чему она сама противоречит этим решением».

Ранее лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Джулиана Ассанжа из-за опасений по поводу его психического здоровья и риска совершения самоубийства.

49-летний Джулиан Ассанж стал широко известен в 2010 году после того, как Wikileaks опубликовал засекреченные документы правительства США. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвинялся в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Позже обвинения были сняты. В апреле 2019 года британская полиция задержала Ассанжа по запросу американской стороны. С этого времени он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США и признании виновным по всем обвинениям, ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.