На перевале Коракарга в Навоийской области 5 января автомобиль Nexia, в котором ехали два учителя и два учащихся, съехал с дороги. В результате аварии скончались педагог и ученик, сообщает Kun.uz.

Издание уточняет, что они представляли школу №2 Нуратинского района и ехали в Навои для участия в областной олимпиаде. Предварительной причиной ДТП называется превышение водителем скорости.

В тот же день в Шерабадском районе Сурхандарьинской области произошло ДТП с участием автомобиля Matiz, в салоне которого находилась семья из Байсунсого района.

По данным ГУБДД МВД, на 1392-м км автодороги М39 «Ташкент — Термез» в условиях гололёда водитель Matiz потерял управление, в результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Isuzu Министерства обороны.

Водитель автомобиля и его отец скончались, мать и брат водителя получили телесные повреждения и госпитализированы.

Водитель автобуса сообщил, что притормозил, увидев приближающийся на большой скорости Matiz, но это не помогло избежать аварии. Находившиеся в автобусе военнослужащие оказали первую помощь пострадавшим. «Это всё, что мы могли сделать», — сказал водитель.