Президент США Дональд Трамп 5 января подписал указ, запрещающий транзакции с восемью китайскими приложениями, включая Alipay, QQ Wallet и WeChat Pay, сообщает BBC News.

В список также вошли приложения CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.

Указ, вступающий в силу через 45 дней, запрещает любые транзакции с «лицами (физическими и юридическими), которые разрабатывают или контролируют» указанные приложения и их дочерними компаниями.

В документе говорится, что эти приложения «продолжают угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов».

«Продолжающаяся деятельность КНР и Коммунистической партии Китая по краже или иному получению данных о гражданах Соединённых Штатов ясно показывает, что они намереваются использовать массовый сбор данных для продвижения своих экономических и национальных целей», — говорится в сообщении Дональда Трампа Конгрессу.

Как пишет The New York Times, исполнение указа, принятого за две недели до окончания президентских полномочий Дональда Трампа, ложится уже на администрацию Джо Байдена, которая не прояснила, будет ли вводить в действие это решение.

Несколько месяцев назад власти США запретили распространять в стране китайские приложения WeChat и TikTok. Запрет был также обусловлен интересами национальной безопасности США.