В сельских районах Таджикистана, где нет высотных домов, с 5 января ввели лимит на подачу электричества. Света в домах жителей не будет с 23:00 до 06:00, сообщило таджикистанское издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве страны.

Это решение, по словам источника, принято в связи с тем, что уровень воды в водохранилище Нурекской гидроэлектростанции ниже на 4 м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько будет действовать энерголимит, неизвестно. При этом источник издания заверил, что на сегодняшний день Таджикистан не экспортирует электроэнергию в соседние страны.

Осенью жители сельских местностей и районов страны стали жаловаться на частые и длительные отключения электроэнергии: они получали по 4−6 часов электроэнергии в стуки.

С 10 декабря все села, районы, города Таджикистана, исключая отдельные случаи отключения на несколько часов, начали бесперебойно и круглосуточно получать свет.

Однако, по заявлению экспертов, водно-энергетических ресурсов Таджикистана недостаточно для того, чтобы дотянуть до весенне-летнего периода, и вероятность введения ограничений налицо.

Если ситуация, связанная с наполнением резервуара Нурекской ГЭС водой будет ухудшаться и впредь, можно ожидать ужесточения введённого вчера лимита по всей стране, вплоть до Душанбе, отметили в городской администрации.

Во вторник на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, произошли внеплановые отключения, из-за которых сработала противоаварийная автоматика на теплоэлектростанциях Узбекистана. Минэнерго страны предупредило, что будут наблюдаться краткосрочные отключения электроэнергии.