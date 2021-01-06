В сельских районах Таджикистана, где нет высотных домов, с 5 января ввели лимит на подачу электричества. Света в домах жителей не будет с 23:00 до 06:00, сообщило таджикистанское издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве страны.
Это решение, по словам источника, принято в связи с тем, что уровень воды в водохранилище Нурекской гидроэлектростанции ниже на 4 м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сколько будет действовать энерголимит, неизвестно. При этом источник издания заверил, что на сегодняшний день Таджикистан не экспортирует электроэнергию в соседние страны.
Осенью жители сельских местностей и районов страны стали жаловаться на частые и длительные отключения электроэнергии: они получали по 4−6 часов электроэнергии в стуки.
С 10 декабря все села, районы, города Таджикистана, исключая отдельные случаи отключения на несколько часов, начали бесперебойно и круглосуточно получать свет.
Однако, по заявлению экспертов, водно-энергетических ресурсов Таджикистана недостаточно для того, чтобы дотянуть до весенне-летнего периода, и вероятность введения ограничений налицо.
Если ситуация, связанная с наполнением резервуара Нурекской ГЭС водой будет ухудшаться и впредь, можно ожидать ужесточения введённого вчера лимита по всей стране, вплоть до Душанбе, отметили в городской администрации.
Во вторник на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, произошли внеплановые отключения, из-за которых сработала противоаварийная автоматика на теплоэлектростанциях Узбекистана. Минэнерго страны предупредило, что будут наблюдаться краткосрочные отключения электроэнергии.
Лазиз Зойиров
Бедные сельчане все ограничения у них и так нету цивилизации ещё и всякие ограничение почему городским нету ограничение разве справедливо.