4 января 36 пустующих государственных активов со стартовой ценой 1 сум были реализованы за 5 млрд 471 млн сумов на онлайн-аукционах. Они проводились на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION при Агентстве по управлению государственными активами.

Победителями торгов также приняты обязательства внесения 61 млрд 175 млн сумов инвестиций и создания 580 новых рабочих мест в установленные сроки.

Агентство по управлению государственными активами представила некоторые гособъекты, проданные по высоким ценам.

Пустующая котельная в Самаркандской области — 2,97 млрд сумов. Гособъект расположен на 0,27 га земли. Победитель обязуется инвестировать 4 млрд сумов в течение 24 месяцев, а также создать 28 новых рабочих мест и организовать гостиничную деятельность.

Бывшее здание суда в Ташкентской области — 593 млн сумов. Гособъект расположен на 0,2 га земли. Победитель аукциона обязуется вложить 1,5 млрд сумов в течение 24 месяцев и создать 15 новых рабочих мест.





Бывшее здание суда в Ташкентской области — 510 млн сумов. Гособъект расположен на 0,25 га земли. Победитель аукциона должен будет инвестировать 600 млн сумов в течение 24 месяцев и создать 25 новых рабочих мест.





Бывшее здание предприятия «Чирчик Нур» в Ташкентской области — 254 млн сумов. Гособъект расположен на 0,3 га земли. Победитель аукциона должен инвестировать 3 млрд сумов, а также создать 15 новых рабочих мест в течение 24 месяцев.





Бывшая котельная в Кашкадарьинской области — 160 млн сумов. Гособъект расположен на 0,11 га земли. Победитель аукциона обязуется вложить 2 млрд сумов в течение 12 месяцев и создать 15 новых рабочих мест.





Каждый желающий может принять участие на электронных онлайн-аукционах, организованных на основе открытости и прозрачности, и стать владельцем государственных активов. В настоящее время на торговой площадке E-IJRO AUKSION выставлены на продажу 204 пустующих государственных актива.

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