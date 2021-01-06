Сайты хокимията Сурхандарьинской области, а также городов и районов региона (всего 11 сайтов) 6 января подверглись хакерской атаке.
Пресс-служба хокимията области подтвердила факт взлома и сообщила, что ведутся работы по восстановлению работы ресурса.
Утром на главной странице сайта хокимията области стояла заставка с текстом на тёмном фоне, подписанным группой Clone Security. Внутренние страницы сайта были недоступны.
В тексте говорится, что группа смогла получить доступ «ко всей системе хокимията» и рекомендуется нанять «настоящих специалистов», в противном случае в интернете будут распространены закрытые решения и распоряжения хокима.
В сообщении от имени группы, полученном «Газетой.uz», со ссылкой на источники в хокимияте говорится, что две недели назад начальник управления делами хокимията в своём кабинете избил сотрудника отдела ИКТ. 16 декабря сотрудник якобы был уволен из-за обращения в виртуальную приёмную президента.
В сообщении также отмечается, что глава управления поставил уволенному сотруднику условие уехать из области.
Helge Kim
Я не особо-то удивлён в том, что кибербезопасность страны — бутафорная, поскольку в стране нет особых специалистов (судя по тому, как делаются сайты).
Государственные сайты в этой стране чаще всего слеплены не для людей, но для сверхразумов каких-то — торчит lorem impsum, код везде, ничего не работает.
Сайт Налоговой вообще не обладает HTTPS-сертификатом, а сайт id.gov.uz глючит как последний шакал, и скорее всего, дело в том, что базы данных спроектированы очень плохо, а код — полон ошибок, которые мешают исполнительности программы.
Chess Love
С айтишниками шутки плохи
S.D.
Ну чтобы нанять “настоящих специалистов“ им нужно платить и платить хорошо. а у нас платить не любят. а все университеты которые специализируются на всяких там информационных технологиях не могут дать достаточно много знаний тем кто выпускается.
Искандар Ахмедов
Интересный путь избрал товарищ. Если его действительно избил управделами то надо идти в прокуратуру, а не заниматься всякой фигней.. если это реально сделал обиженный сотрудник ИКТ то теперь он ничуть не лучше управделами..
Artem Tom
Днищенская IT-безопасность в большинстве гос. учреждений страны — секрет полишинеля. Не удивлюсь, если нашими персональными данными уже вовсю торгуют в каком-нибудь Даркнете, т.к. только ленивый не собирал у нас ксерокопии паспортов и личные данные по 10 раз в год.
Sanjar Rajabov
беда с кадрами в стране..