Сайты хокимията Сурхандарьинской области, а также городов и районов региона (всего 11 сайтов) 6 января подверглись хакерской атаке.

Пресс-служба хокимията области подтвердила факт взлома и сообщила, что ведутся работы по восстановлению работы ресурса.

Утром на главной странице сайта хокимията области стояла заставка с текстом на тёмном фоне, подписанным группой Clone Security. Внутренние страницы сайта были недоступны.

В тексте говорится, что группа смогла получить доступ «ко всей системе хокимията» и рекомендуется нанять «настоящих специалистов», в противном случае в интернете будут распространены закрытые решения и распоряжения хокима.

В сообщении от имени группы, полученном «Газетой.uz», со ссылкой на источники в хокимияте говорится, что две недели назад начальник управления делами хокимията в своём кабинете избил сотрудника отдела ИКТ. 16 декабря сотрудник якобы был уволен из-за обращения в виртуальную приёмную президента.

В сообщении также отмечается, что глава управления поставил уволенному сотруднику условие уехать из области.