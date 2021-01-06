Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило о результатах изучения целевого использования средств Антикризисного фонда при Министерстве финансов в Самаркандском областном управлении здравоохранения и его структурных подразделениях.

Проверка, проведенная агентством, Департаментом государственного финансового контроля Министерства финансов и Антимонопольным комитетом, выявила нарушения в сфере расходования бюджетных средств и организации государственных закупок.

В частности, медучреждения области закупили лекарства на 14,902 млрд сумов при наличии приемлемых коммерческих предложений за 9,256 млрд сумов. Превышение составило 5,643 млрд сумов.

При проведении государственных закупок с нарушением законодательства были организованы тендер на 4,999 млрд сумов и закупки через электронный магазин на 186,1 млн сумов.

Кроме того, за девять месяцев 2020 года в учреждениях здравоохранения области было расхищено и допущены финансовые ошибки и недостатки в общей сложности на 1,384 млрд сумов.

К примеру, в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 48 сотрудникам, не привлеченным к бригадам скорой помощи и работающим сверх штатного лимита, были выплачены лишние вознаграждения на сумму 124,5 млн сумов.

Совокупный ущерб от растраты и злоупотреблений, по оценке рабочей группы, составил 7 млрд сумов. Собранные документы переданы агентством в Генеральную прокуратуру.

На основе этих документов прокуратура Самаркандской области возбудила в отношении должностных лиц учреждений здравоохранения и центра санитарно-эпидемиологического благополучия области уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.