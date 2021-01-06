Сотрудники управления Государственного таможенного комитета по Андижанской области выявили факт незаконного хранения лекарственных препаратов и медицинских издений, сообщила пресс-служба комитета.

На основании оперативной информации были осмотрены дома двух жителей Андижанского района, живущих по соседству. В результате осмотра в обоих домах были обнаружены более 3800 единиц лекарственных препаратов 6 наименований, а также 10 тысяч медицинских лейкопластырей.

Общая сумма изъятых из незаконного оборота лекарств и медизделий негарантированного качества составила 1,3 млрд сумов.

По выявленным фактам проводятся таможенные проверки и следственные действия.