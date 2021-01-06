Рост экономики Узбекистана достигнет 4,3% в 2021 году и 4,5% — в 2022-м, говорится в январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики» (PDF).

Согласно оценке банка, рост ВВП страны в 2020 году составил 0,6%. В октябре ВБ прогнозировал рост экономики Узбекистана в ушедшем году на уровне от 0,4% до 0,8%, а в 2021-м — от 4,8% до 5%.

В целом, по прогнозам ВБ, в Центральной Азии в этом году ожидается восстановление темпов экономического роста до 3%. Этому будет способствовать незначительный рост цен на сырьё и объёмов прямых иностранных инвестиций по мере активизации участия субрегиона в предложенной Китаем инициативы «Один пояс — один путь».

При этом эксперты подчёркивают, что в регионе Европы и Центральной Азии преобладает риск негативного развития ситуации.

«Ближайшие перспективы экономического роста в регионе омрачаются неопределённостью в связи с недавним всплеском заболеваемости COVID-19, который в некоторых странах стал одной из причин социальных волнений, а также риском эскалации геополитической напряженности», — говорится в докладе.

Рост заболеваемости COVID-19 в регионе может повлечь за собой ужесточение ограничений и более резкую реакцию со стороны домохозяйств и компаний, отмечает ВБ.

Глобальные перспективы

Всемирный банк ожидает, что после резкого сокращения, вызванного в прошлом году пандемией COVID-19, объёмы мирового производства вырастут в 2021 году на 4%. К числу рисков негативного развития ситуации эксперты относят возможность новых волн распространения вируса, задержки с вакцинацией, более серьёзное воздействие пандемии на потенциальный рост и напряжённость в финансовой сфере.

По оценкам экспертов, в 2021 году ВВП США вырастет на 3,5%. Объём производства в зоне евро в 2021 году повысится на 3,6% после сокращения на 7,4% в 2020 году. В Японии, где в минувшем году наблюдался спад на 5,3%, в 2021 году прогнозируется рост экономической активности на 2,5%.

Ожидается, что совокупный ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, включая Китай, вырастет в 2021 году на 5% после сокращения на 2,6% в 2020 году. ВБ предполагает, что экономику Китая, выросшую в минувшем году на 2%, в этом году ждет рост на 7,9%.

Рост экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, за исключением Китая, по прогнозам, составит в 2021 году 3,4%, после спада на 5% в 2020 году. Прогнозируется, что в странах с низким уровнем дохода экономическая активность в 2021 году повысится на 3,3%, тогда как в 2020 году наблюдался спад на 0,9%.