На строительных площадках масштабного жилого комплекса Olmazor Business City сохраняется высокий темп строительства. Первые жильцы уже заселились в 14 полностью возведенных многоэтажных дома.

Параллельно на других лотах осуществляются работы по монтированию отопительного и вентиляционного оборудования, электропроводки и внутренних инженерных систем комплекса.





ЖК Olmazor Business City — один из крупнейших жилых комплексов в Узбекистане. Территория объекта — более 23 га. Здесь расположены 28 многоэтажных жилых зданий высотой от 9 до 30 этажей.





Все квартиры поступают в продажу с готовым ремонтом. Жителям комплекса предоставляются собственная набережная реки Кечкурук, развитая инфраструктура с подземным паркингом, многочисленными прогулочными аллеями, спортивными и детскими площадками, крупным шопинг-моллом, коммерческими помещениями, а также частные медицинское учреждение, детский сад, школа и многое другое.

Покупателей ждут приятные бонусы в виде выгодных условий долгосрочного кредита и беспроцентной рассрочки.





Количество квартир ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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