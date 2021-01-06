Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал официально и публично противостоять провокационным действиям тех, кто сомневается в территориальной целостности Казахстана, передает Tengrinews.kz. Об этом он написал в статье «Независимость — самое дорогое», опубликованной на казахском языке в газете Еgemen.kz.
«Необходимо вести воспитательную работу сдержанно, официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранных деятелей, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и критикуют добрососедские отношения. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы и с помощью «еды», и с помощью «камня» («аспен де, таспен де»), — написал Токаев.
Он добавил: «Наша священная земля, унаследованная от предков, — наше главное богатство. Никто не дарил казахам эту огромную территорию. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов и саков. Глубокие корни нашей национальной истории лежат в основе античности», — сказал Токаев.
Президент подчеркнул, что границы Казахстана полностью определены: «После подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря наши границы не только на суше, но и на море были окончательно определены и разрешены».
Токаев также заявил, «что «казахстанская земля не передается ни одному иностранцу и никогда не будет продана».
В декабре председатель Комитета по образованию и науке Госдумы России и ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире государственного «Первого канала» заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен». «Территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», — сказал также он.
МИД Казахстана тогда заявил, что «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям».
Фарид Джабаров
Вячеслав Никонов другое имел ввиду. Зачем все переворачивать с ног на голову? Казахская ССР образовалось в 1937 году. А до этого были только разношерстные части. Которые Советский Союз объединил и Казахстан получил что имеет. Или че и без Советского Союза они имели бы такую территорию? Тогда че не объединяли до Советского Союза свою территорию?)) Странные все помешаны на независимости. Что вам дала независимость? Что независимый народ ждет недождется когда откроют границу и все рванут в другую независимую страну на заработки? А не было бы независимости были б в одной стране)) Татарстан Башкирия и другие живут в одной стране Россия и нормально. Щас и воды было бы навалом и света и газа. Но мы независимы поэтому имеем то что имеем. Да и казахи тоже чуть лучше чем у нас. За то мы короновирус победили первыми в мире))
Слава
О чем он говорит? В Казахстане нет ни одного казахского города, даже села, вдали от Междуречия (Сырдарья). А северные регионы, которые большинство населения были русские, Казахстан выдавливает из страны. Путем переселения казахов в регионы преимущественно где живут русские (север) с юга и из-за границы. А территории именно подарили, когда еще Казахстан назывался Киргизской ССР, и еще ранее когда было одно Туркестанское генерал-губернаторство. Еще одни фантазеры рисующие себе историю на обломках прошлого, к которому отношения не имеют.
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Россия со всеми соседями уже поругался. С Украйной, с Молдовой, со странами Балтики, с Грузией, с Азербейджаном. Теперь очередь дошла до Казахстана. Я вообще сомневаюсь надежности России как партнера. Вечно они сами провоцирует чего-то.
Вилли Токарев
Тухтамыш Москву 2 раза жег до тла., а Невский драпал при этом оставив Москву на попечение литовского князя. Читайте Историю государства российского
Artem Tom
Маленькие народы могут бесконечно носиться со своей национальной идеей, но факт остаётся фактом — все нынешние страны СНГ в нынешних границах были образованы именно при СССР.
Другое дело, зачем лишний раз им об этом напоминать, чтобы бесились и вымещали свои комплексы на немногих оставшихся на их землях русскоязычных соотечественниках? Вот о чём стоило подумать российским политикам прежде, чем делать такие заявления.