Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал официально и публично противостоять провокационным действиям тех, кто сомневается в территориальной целостности Казахстана, передает Tengrinews.kz. Об этом он написал в статье «Независимость — самое дорогое», опубликованной на казахском языке в газете Еgemen.kz.

«Необходимо вести воспитательную работу сдержанно, официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранных деятелей, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и критикуют добрососедские отношения. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы и с помощью «еды», и с помощью «камня» («аспен де, таспен де»), — написал Токаев.

Он добавил: «Наша священная земля, унаследованная от предков, — наше главное богатство. Никто не дарил казахам эту огромную территорию. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства, Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов и саков. Глубокие корни нашей национальной истории лежат в основе античности», — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что границы Казахстана полностью определены: «После подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря наши границы не только на суше, но и на море были окончательно определены и разрешены».

Токаев также заявил, «что «казахстанская земля не передается ни одному иностранцу и никогда не будет продана».

В декабре председатель Комитета по образованию и науке Госдумы России и ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире государственного «Первого канала» заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен». «Территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», — сказал также он.

МИД Казахстана тогда заявил, что «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям».