Полиция задержала около 50 оппозиционных деятелей в среду в Гонконге по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

«Они были задержаны по подозрению в подрывной деятельности», — заявил источник в правоохранительных органах. В их числе — бывшие депутаты Законодательного совета от оппозиционных партий и общественные активисты.

По данным газеты, задержания связаны с организацией в июле прошлого года праймериз по отбору кандидатов от оппозиционного лагеря перед сентябрьскими выборами в Законодательный совет, которые в итоге были отложены на год из-за пандемии. В Пекине тогда назвали эти первичные выборы оппозиционных групп «незаконными манипуляциями».

Протесты против закона о национальной безопасности начались в Гонконге в конце мая. Документ осудили в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Евросоюзе. Президент США Дональд Трамп в июле ввёл санкции против Китая из-за его вмешательства в дела Гонконга.