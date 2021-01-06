Beeline Uzbekistan безмерно признателен представителям профессий, которые несут службу во благо здоровья и безопасности людей в любое время суток. Среди них — работники образования и здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов. Компания ценит то, что делает каждый из них и благодарит за самоотверженный и нелегкий труд.

В благодарность и поддержку мобильный оператор разработал новую линейку выгодных тарифных планов, созданных специально для:

врачей и медиков — Shifokor Start, Shifokor Profi;

преподавателей и учителей — Ustoz Start, Ustoz Profi;

сотрудников МВД, МЧС и других силовых структур — Harbiy Start, Harbiy Profi.

В них оптимально совмещены большой объем минут и SMS, высокоскоростной мобильный интернет, а также телеканалы и музыка на любой вкус.

«Эти тарифные планы уникальны. Представитель каждой из благородных профессий найдет в них что-то свое. Для абонентов сегодня вместе с качеством особенно важна стоимость услуг связи. Поэтому мы запускаем новые месячные тарифы, которые идеально подойдут для тех, кто не хочет ограничивать себя в общении и следить за расходами на связь и интернет. В них нет ничего лишнего. Кстати, еще одна хорошая новость для новых абонентов — при подключении на тарифы Shifokor Profi, Ustoz Profi, Harbiy Profi, Shifokor Start, Ustoz Start и Harbiy Start предоставляется возможность подключения „золотого“ номера номиналом 210500 сумов со скидкой 50%», — отметил директор по развитию корпоративных продаж Бахтияр Муминов.

При подключении тарифов абонент должен предоставить лишь документ, удостоверяющий принадлежность к данной сфере (справка с места работы, рабочее удостоверение, письмо от организации по данному сотруднику).

Дополнительную информацию о новых тарифах можно узнать на официальном сайте компании.

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