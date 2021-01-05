Прокуратура Самаркандской области 5 января передала материалы уголовного дела певца Жасура Умирова в Самаркандский областной суд, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 9 октября по факту изнасилования 16-летней учащейся первого курса лицея Ш. в Самаркандской области было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого к делу был привлечен известный певец Ж. У. (по данным «Газеты.uz» это Жасур Умиров).

21 декабря прокуратура Самаркандской области сообщила, что предъявила Жасуру Умирову обвинение по пункту «а» части 3 статьи 118 (изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего 18 лет). Решением суда он был заключен под стражу.

Следствие велось под надзором прокурора области Равшана Машарипова. В сообщении прокуратуры отмечается, что «вина Жасура Умирова была полностью доказана собранными доказательствами» (заключение судебно-медицинской экспертизы и другие).

Прокуратура предъявила Жасуру Умирову обвинение по пункту «а» части 3 статьи 118 УК (изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего 18 лет), а ещё двум гражданам А. З. и Ш. К. — по части 2 статьи 241 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 1 статьи 238 (лжесвидетельство, то есть заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего или заведомо ложное заключение эксперта, а равно заведомо неправильный перевод переводчиком с одного языка на другой при производстве дознания, предварительного следствия или в суде) УК.