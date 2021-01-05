Помещения для бизнеса Seoul Mun расположены вдоль береговой линии канала Бурджар в центре столицы. Витринное остекление, место под вывеску, отдельные входы, широкий выбор планировок от 15 до 1000 кв. м и большое количество парковочных мест обеспечат максимально комфортные условия для торговли и отдыха на просторной набережной.

Существующие предложения на рынке коммерческой недвижимости ориентированы на аренду общей площади без учета функциональности метража. Собственник или арендатор платит за квадратные метры, которые не может задействовать. Коммерческие помещения в Seoul Mun продаются во владение и обладают целым рядом преимуществ.

C точки зрения универсальности использования в бизнесе и в качестве выгодной инвестиции коммерческая недвижимость Seoul Mun является привлекательным ресурсом для стабильного дохода.





Выгодная локация

Торгово-досуговый центр Seoul Mun расположен на границе двух больших жилых районов столицы: Яккасарайского и Чиланзарского. Благодаря удобной транспортной развязке и продуманной инфраструктуре проекта представленные на территории Seoul Mun услуги и товары охватят более 5 км округи. А это, по оценкам мировых экспертов Knight Frank, более 4 млн посетителей в год.

Первая линия

Коммерческие помещения спланированы так, чтобы каждую вывеску и витрину было хорошо видно с проезжей части. К таким объектам обеспечен открытый доступ. Сюда удобно заглянуть, совершая вечернюю прогулку: все помещения оснащены отдельным входом с улицы.

Витринное остекление

Витрина коммерческого помещения — это собственное рекламное место на объекте. Просторная витрина позволяет наглядно представить товар или интерьер помещения, притягивая покупательские взгляды. В то же время атмосфера набережной создает особое настроение для комфортного времяпрепровождения.





Большой выбор планировок

Помещения в Seoul Mun предоставляют более сотни решений для различного вида бизнеса. Площадь от 15 до 1000 кв. м помогает выбрать наиболее подходящий вариант и эффективно использовать имеющееся пространство, зонируя его оптимальным образом для целей бизнеса.

Высокие потолки

В помещениях Seoul Mun высота потолков варьируется до 6,5 м. Это создает более комфортное ощущение пространства для посетителя, что влияет на его готовность совершить покупку и повышает удовлетворенность от посещения объекта. Кроме того, в таких помещениях можно установить габаритные конструкции и разместить больше товара.

Dream City Development в своих объектах придерживается определенных принципов. Они позволяют обеспечивать более высокий доход с каждого квадратного метра коммерческой недвижимости для инвесторов.

Инвестиции в недвижимость — это надежный вариант приумножить капитал, который даже в кризисные времена приносит ее владельцам стабильный и устойчивый доход. Seoul Mun — доходная инвестиция в коммерческую недвижимость в центре столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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