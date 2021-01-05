Национальный совет Узбекистана по противодействию коррупции утвердил «дорожную карту» по имплементации международных антикоррупционных стандартов в законодательство. Об этом говорится в заявлении Агентства по противодействию коррупции.

Программа мер, разработанная совместно с Антикоррупционным агентством, Генеральной прокуратурой и другими соответствующими министерствами и ведомствами, предусматривает:

ускорение принятия закона «О государственной гражданской службе»;

внедрение прозрачных механизмов открытого и независимого отбора при принятии на государственную гражданскую службу, а также карьерного роста на основе профессиональных качеств и отдельных заслуг (принципа меритократии);

отмену всех льгот, предоставленных стратегическим субъектам государственных закупок действующими нормативно-правовыми актами, а также разработку порядка проверки контрагентов (сторон договора) при проведении госзакупок в виде конкурса (тендера).

Кроме того, ожидается внесение предложений по включению в Уголовный кодекс ответственности за дачу взятки должностным лицам иностранного государства и международных государственных организаций, а также за незаконное обогащение должностных лиц.

«Дорожной картой» также предусматривается формирование открытой базы данных для обеспечения прозрачности расходования финансовой помощи и кредитов, предоставляемых международными организациями.