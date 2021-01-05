ГУБДД МВД Узбекистана готовится запустить информационную систему Road24 с сервисами в сфере дорожного движения, сообщила пресс-служба управления. В ближайшее время мобильное приложение будет доступно в тестовом режиме.

Программа предназначена как для участников дорожного движения, так и сотрудников дорожно-патрульной службы.

В приложении можно будет сообщить о нарушениях правил дорожного движения, совершенных другими водителями, и получить информацию о своих штрафах с возможностью их погашения.

Кроме того, в приложении можно будет дистанционно оформить разрешение на вывоз автомобиля со штрафстоянки. В анкете каждого пользователя будет храниться информация о сроках страхового полиса, тонировки, замены масла и технического осмотра.

Кроме того, программа будет оповещать пользователей о дорожно-транспортных происшествиях и о локациях, где установлены новые дорожные знаки. Через него также можно будет получить данные о загруженности, перекрытии или состоянии конкретных улиц (функция голосования позволит ускорить исправление неисправностей на дорогах), работе светофоров на перекрестках и так далее.