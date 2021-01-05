Один человек погиб и четверо пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Наманганской области 3 января, сообщила пресс-служба областного УВД.

Инцидент произошёл примерно в 11:30 на на 2-м км автомобильной дороги Наманган-Андижан, проходящей через махаллю «Эшобод» Наманганского района. Водитель Nexia выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Cobalt.

В результате аварии водитель Cobalt от полученных тяжких телесных повреждений скончался в больнице, а трое пассажиров — члены его семьи — были госпитализированы. Водитель Nexia с переломом тазобедренной кости был доставлен в больницу.

Следственный отдел при ОВД Наманганского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.