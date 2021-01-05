Делать щедрые подарки на Новый год — это в традициях народа Узбекистана. Поэтому до 15 января, приобретая квартиру в элитном ЖК O’zbegim, можно получить в качестве подарка сертификат от 40 млн до 60 млн сумов на покупку бытовой техники Bosch.

Акция распространяется как при полной оплате, так и при оплате в рассрочку:

При 100%-й оплате выдается сертификат на покупку техники Bosch на сумму 60 млн сумов. Приобретая квартиру в рассрочку, покупатель получит сертификат на сумму 40 млн сумов.

Внешнее оформление жилого комплекса олицетворяет национальный колорит и богатые традиции узбекского народа. На фасаде дома можно увидеть изящные линии национальных орнаментов, узоров гирих и красочной мозаики. А сама отделка здания выполнена в нежно-белых и голубых оттенках с использованием керамогранита, фибробетона и мрамора. Еще одна изюминка комплекса — стеклянные купола, которые придадут зданию вид настоящего сказочного дворца.

ЖК O’zbegim расположен в Яккасарайском районе на пересечении улиц Бобура и Нукусской. Здание спроектировано из семи блоков различной этажности на территории в 1,2 га.

В шаговой доступности от жилого комплекса находятся ТРК Next, Сеульский национальный парк, парк «Дружбы» (бывш. парк им. Бобура), магазины, рестораны, медицинские и образовательные учреждения. А в скором будущем на месте Текстильного комбината будет возведен деловой центр Day and Night, где также будут построены новые торговые и культурные центры.

По периметру самого комплекса проложены аллеи для прогулок, обустроены детские и спортивные площадки, а также уютные беседки.

Вариантов планировок в элитном ЖК O’zbegim много: от 51,6 до 140,16 кв. м.

Приобрести квартиру можно в трех вариантах отделки:

черновая (коробка);

улучшенная черновая;

готовый ремонт.

В каждой квартире будут:

входные двери от «Бульдорс»;

пятикамерные немецкие окна Salamander;

автономный двухконтурный котел.

Высота семи блоков ЖК O’zbegim — от 10 до 14 этажей. Поэтому для комфортного передвижения по этажам будут установлены современные финские лифты KONE с грузоподъемностью до 1000 кг.

Завершение строительства ЖК O’zbegim запланировано на третий квартал 2021 года.





Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−009−00−09, (+998) 95−511−00−09.

Сайт: sgd.uz

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