В Турции в первые дни 2021 года скончались два гражданина Узбекистана. Информацию подтвердило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В Измире 2 января в результате падения с десятого этажа жилого дома погибла 18-летняя гражданка Узбекистана М. Б. По факту ее смерти правоохранительными органами начато расследование.

Ранее турецкий новостной портал Haberler писал, что девушке было 28 лет, по данным издания она совершила самоубийство.

МИД также сообщил, что днём ранее — 1 января — в Стамбуле от сердечной недостаточности скончался еще один узбекистанец — 46-летний Ш. Р.

Генконсульство взяло вышеуказанные случаи на контроль и поддерживает контакт с компетентными ведомствами Турции. Оказана консульско-правовая помощь родственникам покойных по организации отправки тел домой для захоронения, следует из заявления внешнеполитического ведомства.