В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой группа граждан устроила самосуд над мужчиной, который, по их предположению, снимал нарушения правил дорожного движения рядом с дехканским рынком в Джалакудукском районе Андижанской области.

На записи видно, что мужчина с повреждениями на лице заперт в багажнике автомобиля Spark в окружении группы людей. Кто-то из толпы обзывает его «г***оном», другой требует «выкинуть его телефон». Затем они настаивают, чтобы пострадавший озвучил код для разблокировки телефона. Когда открывают багажник, мужчина пытается выйти, но его удерживают. Задержанный просит вызвать сотрудников органов внутренних дел. В это время кто-то из группы предлагает связать его.





Пресс-служба УВД Андижанской области сообщила, что инцидент произошел 22 декабря примерно в 11:00 рядом с дехканским рынком. По данным управления, житель Андижана Н. К. фотографировал рынок, куда пришёл, чтобы узнать цены на фрукты. Другие граждане, подумав, что тот фотографирует для фиксации нарушений ПДД, начали оскорблять его.

По данному факту старший инспектор профилактики опорного пункта УКД ОВД Джалакудукского района А. Юлдашев провёл доследственную проверку. В действиях пяти граждан А. Д., М. Р., А. А., Ж. З. и К. Д., устроивших скандал в общественном месте, усматриваются признаки правонарушения по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство / влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток).

Административный суд 25 декабря рассмотрел дело и назначил нарушителям штраф в размере трех базовых расчетных величин (669 тысяч сумов).

Напомним, записи с нарушениями принимаются на специальном сайте ГУБДД dyhxx.ejarima.uz. За каждую отправленную запись с нарушением ПДД полагается денежное вознаграждение в размере 5% от базовой расчетной величины (11150 сумов), которое также можно направить на благотворительность. С 1 января 2021 года нарушения ПДД можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов.

Отметим, что за январь-сентябрь в Узбекистане произошло 4294 дорожно-транспортных происшествия, в них погибло 1293 человека, еще 3886 получило травмы.