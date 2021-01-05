В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой группа граждан устроила самосуд над мужчиной, который, по их предположению, снимал нарушения правил дорожного движения рядом с дехканским рынком в Джалакудукском районе Андижанской области.
На записи видно, что мужчина с повреждениями на лице заперт в багажнике автомобиля Spark в окружении группы людей. Кто-то из толпы обзывает его «г***оном», другой требует «выкинуть его телефон». Затем они настаивают, чтобы пострадавший озвучил код для разблокировки телефона. Когда открывают багажник, мужчина пытается выйти, но его удерживают. Задержанный просит вызвать сотрудников органов внутренних дел. В это время кто-то из группы предлагает связать его.
Пресс-служба УВД Андижанской области сообщила, что инцидент произошел 22 декабря примерно в 11:00 рядом с дехканским рынком. По данным управления, житель Андижана Н. К. фотографировал рынок, куда пришёл, чтобы узнать цены на фрукты. Другие граждане, подумав, что тот фотографирует для фиксации нарушений ПДД, начали оскорблять его.
По данному факту старший инспектор профилактики опорного пункта УКД ОВД Джалакудукского района А. Юлдашев провёл доследственную проверку. В действиях пяти граждан А. Д., М. Р., А. А., Ж. З. и К. Д., устроивших скандал в общественном месте, усматриваются признаки правонарушения по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство / влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток).
Административный суд 25 декабря рассмотрел дело и назначил нарушителям штраф в размере трех базовых расчетных величин (669 тысяч сумов).
Напомним, записи с нарушениями принимаются на специальном сайте ГУБДД dyhxx.ejarima.uz. За каждую отправленную запись с нарушением ПДД полагается денежное вознаграждение в размере 5% от базовой расчетной величины (11150 сумов), которое также можно направить на благотворительность. С 1 января 2021 года нарушения ПДД можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов.
Отметим, что за январь-сентябрь в Узбекистане произошло 4294 дорожно-транспортных происшествия, в них погибло 1293 человека, еще 3886 получило травмы.
Karim Alimov
А законы соблюдать, не нарушать не пробовали? Может теперь на сотрудников правоохранительных органов тоже будут охотиться, ведь они тоже борются за правопорядок? А на самом деле, мне кажеться это целенаправленная акция, чтобы дискредитировать нововедение. Это дело могут приостановить, в целях безопасности людей и предотвращения конфликтов.
Дмитрий Хван
в багажник спарка — жестко!
Vladimir Lee
Зоопарк!
Max Baronin
Еще раз заплатите раз с первого раза не поняли.
Muzzafar Xodjaev
Нарушать не надо и всё ! Наши граждане привыкли нарушать и теперь, когда ввели штрафы по фотофиксации, то сразу же встали на дыбы. Хотя штрафы были всегда и НАРУШЕНИЯ тоже. Я считаю, что достаточно следовать ПДД и всё, нмкаких ширафов не будет.
Flyer
а незаконное лишение свободы? а унижение чести и достоинства? а действия в составе группы лиц?
кстати машина это орудие преступления — надо немедля изъять в пользу государства.
и кстати, разве у нас не запрещено выкладывать в сеть видеоматериалы содержащие лица граждан — без их письменного согласия?
Слава
1) Слишком мягкое наказание. Штраф раза в 5 больше, и общественно-полезные работы. 2) А перед пострадавшим принесли извинения? Будет ли ему выплачена компенсация?