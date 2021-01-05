Власти Саудовской Аравии и Катара намерены подписать соглашение о нормализации отношений, сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters и его источник в администрации США.

«Мы достигли прорыва в [прекращении] раскола в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)», — заявил источник Reuters.

Соглашение, как ожидается, будет подписано в Саудовской Аравии на полях 41-го саммита ССАГПЗ. В рамках договоренностей Саудовская Аравия откроет свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром. Об этом сообщил кувейтский министр иностранных дел Ахмед Насер ас-Сабах.

Как поясняет агентство, Саудовская Аравия ясно дала понять, что намерена снять блокаду. Бахрейн, ОАЭ и Египет этого не сделали, однако в вашингтонской администрации ожидают, что они присоединятся к решению Эр-Рияда. В свою очередь Катар в рамках готовящегося соглашения откажется от всех исков, поданных в связи с блокадой.

«При подписании 5-го числа лидеры ССАГПЗ, а также Египта соберутся вместе, чтобы подписать соглашение, которое положит конец блокаде и <...> искам Катара, — пояснил источник Reuters. — Блокада будет снята. Это позволит ездить между странами, а также [перевозить] товары. Это приведет к большей стабильности в регионе», — добавил чиновник.

Как отмечает Reuters, участие в переговорах по достижению договоренностей о нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами принимал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. Он и еще несколько американских должностных лиц, как ожидается, будут присутствовать на церемонии подписания соглашения.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее четверка стран сформировала список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.