Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна на фоне распространения нового штамма коронавируса.

«Печально и тревожно видеть, с какой скоростью распространяется новый вариант [вируса]», — сказал Борис Джонсон во время телеобращения к нации 4 января.

По его словам, только в Англии количество пациентов с COVID-19 в больницах увеличилось на треть за последнюю неделю, почти до 27 тысяч, что на 40% больше, чем в апреле при первом пике заболеваемости.

Премьер отметил, что больницы находятся под «большим давлением из-за Covid, чем когда-либо с начала пандемии», и предупредил, что ближайшие недели будут «самыми тяжёлыми».

Жителям указано оставаться дома, покидая его только по медицинским нуждам, для покупки товаров первой необходимости, занятий спортом и невозможности работать удалённо. Все школы и университеты Англии переходят на дистанционное обучение для большинства учащихся.

Новые ограничения будут действовать как минимум до середины февраля. К этому времени, как пообещал Борис Джонсон, первую дозу вакцины от COVID-19 получат четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, люди старше 70 лет, медицинские и социальные работники, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как уточняет BBC, с 5 января локдаун также вводится в Шотландии, где он продлится до конца января. В стране закрываются школы, религиозные учреждения, запрещены групповые занятия.

В Уэльсе, в котором национальный карантин действует с 20 декабря, школы и вузы будут закрыты до 18 января. Северная Ирландия, где шестинедельный локдаун введён с 26 декабря, планирует продлить его.