Делегация из 20 медицинских специалистов Афганистана прибыла в Узбекистан для прохождения тренингов по лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В течение 10 дней специалисты пройдут мастер-классы в инфекционных больницах №1 и №2 Зангиатинского района, ознакомятся с работой в центральных и семейных поликлиниках, а также посетят Самаркандскую область.

Цель тренингов — обучить афганских медицинских работников опыту Узбекистана в профилактике, диагностике и лечении коронавируса, улучшить их навыки и компетенции в использовании современных и эффективных методов лечения COVID-19, отметили в Минздраве.

В мае Узбекистан направил группу медработников с большим опытом лечения пациентов с коронавирусом в Таджикистан. Узбекистан также построил несколько инфекционных больниц для больных COVID-19 в Кыргызстане.