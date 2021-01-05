С 1 января 2021 года в Узбекистане вступил в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая новый госбюджет, ID-карты вместо паспортов, отмену ряда справок и таможенных пошлин, новшества в Налоговом кодексе, выплату компенсации специалистам за работу в отдалённых местах, нововведения в системе госзакупок, маркировки и многое другое. Обзор подготовлен «Газетой.uz» на основе данных Министерства юстиции.

Новый госбюджет

Вступил в силу закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в объёме 147,2 трлн сумов, расходы — 149,5 трлн сумов. Дефицит бюджета утверждён в размере 17,3 трлн сумов.

Валовой внутренний продукт страны в новом году прогнозируется на уровне 688,9 трлн сумов с ростом в 5,1%. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в пределах 9−10%.

Новшества в налоговой политике

В Налоговый кодекс Узбекистана внесён ряд обновлений и поправок. Как изменились НДС, акцизный налог, налоги на прибыль и на доходы физлиц, социальный, земельный налог и другие.

Отменяется ряд лицензий и справок

Указом президента с 1 января 2021 года отменяются 70 из 266 видов лицензий, а также 35 из 140 разрешений. Полный список.

ID-карты вместо паспортов

С 1 января 2021 года всем новорождённым гражданам Узбекистана, лицам без гражданства и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Узбекистана, вместо биометрического паспорта выдаются ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство владельца, сроком действия 10 лет.

Расширен список устройств для фиксации нарушений ПДД

С 1 января 2021 года нарушения ПДД можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов.

Сокращение теневой экономики

Устанавливается следующий порядок:

до 1 января 2022 года доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов;

ставка налога с оборота для лиц, занимающихся риэлторской деятельностью, снижается с 25% до 13%;

строительным организациям разрешается в срочном порядке нанимать работников без заключения договора с выплатой заработных плат наличными, объем которых не должен превышать 10% общего объёма фонда оплаты труда за отчётный период (без учёта суммы социального налога).

Обязательное профобучение для мигрантов, микрокредиты и самозанятость

C 1 января 2021 года введен порядок обязательного профессионального обучения лиц, выезжающих за границу для трудовой миграции. Для этого будут задействованы 13 моноцентров «Ишга мархамат», 30 центров профподготовки, 11 краткосрочных курсов профобучения и 136 пунктов профессионального обучения населения махалли. В общей сложности в 2020—2021 годах планируется обучить 74 тысячи граждан, на что будут направлены 95 млрд сумов.

Члены семей, входящих в «Единый регистр социальной защиты», могут получить микрокредиты для выезда за рубеж на заработки. Микрозаймы до 10 млн сумов будут выдаваться сроком на 1 год для покрытия транспортных расходов и получения разрешения на работу.

С 2021 года легальные мигранты приравниваются к самозанятым. Они могут добровольно уплачивать социальный налог, чтобы для исчисление последующей пенсии.

Прозрачность госзакупок

Введен порядок, в соответствии с которым с 1 января 2021 года исполнители государственных закупок, а также закупок хозяйственных обществ и предприятий стратегического значения обязаны:

в течение двух дней со дня официального объявления их победителями по итогам тендерных и конкурсных торгов, отбора наилучших предложений, а также результатов прямых переговоров раскрыть информацию о своих конечных выгодоприобретателях (бенефициарах), которые имеют действительный контроль путём прямого или косвенного владения 25 и более процентов их акций (долей), посредством размещения соответствующих сведений на специальном информационном портале государственных закупок;

на постоянной основе размещать на своих веб-сайтах и специальном информационном портале сведения о состоянии выполнения обязательств по договорам, заключённым по результатам тендерных и конкурсных торгов, процедуры отбора наилучших предложений, а также прямых переговоров.

Система антимонопольного комплаенса

В следующих предприятиях с государственным участием внедряется система антимонопольного комплаенса в качестве эксперимента:

Uzbekistan airways;

«Кварц»;

банк «Асака»;

UzAuto Motors;

«Узтрансгаз»;

"Навоиазот";

"Тепловые электрические станции";

«Национальные электрические сети Узбекистана»;

«Кизилкумцемент».

Компенсация за работу в отдалённых местах

Специалистам с высшим образованием, перешедшим на работу из других регионов в бюджетные организации, расположенные в отдаленной местности, будет выплачиваться единовременная первоначальная денежная помощь в 50-кратном размере БРВ (11 млн 150 тысяч сумов) с ежемесячной выплатой денежной компенсации в 2-кратном размере БРВ (446 тысяч сумов) за аренду жилья.

Заседания во всех судах можно будет фиксировать на аудио

Во всех судах фиксация судебных заседаний может осуществляться посредством аудиозаписи на основе ходатайства сторон по делу и с согласия председательствующего, а также протоколы судебных заседаний будут формироваться с использованием данной системы (дистанционное обращение в суды, участие в судебных заседаниях с использованием системы видеоконференцсвязи, автоматическое распределение дел между судьями, опубликование судебных решений в сети Интернет, направление исполнительных документов на принудительное исполнение в электронной форме).

Скрининговые обследования - на системной основе

Для обеспечения общественного здоровья путём дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской профилактике на системной основе будут проводиться скрининговые обследования для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета и других факторов риска) у граждан в возрасте от 40 лет и старше.

Кроме того, создаются общества волонтёров (в том числе в составе врачей-пенсионеров, учителей, представителей интеллигенции и других), содействующих формированию здорового образа жизни в махаллях, дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных школах, а также в высших и средних специальных образовательных учреждениях.

Медработники поощряются единовременным денежным вознаграждением

Сельские врачебные пункты переименовываются в пункты семейного врача, сельские и городские семейные поликлиники — в семейные поликлиники, и в них вводится круглосуточное дежурство медицинских работников.

Внедряется новая рейтинговая система оценки эффективности работы семейных врачей и других медработников, по результатам которой они ежеквартально поощряются единовременным денежным вознаграждением от 10-кратного до 30-кратного размера БРВ.

Рейтинг школ

С 1 января 2021 года Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Министерство народного образования ежегодно составляют рейтинг школ в разрезе регионов.

Директора школ, занявших первое место в рейтинге, поощряются единовременной премией в 10-кратном размере МРОТ за счёт средств местных бюджетов. Заведующим и методистам отделов народного образования, директорам школ, а также двум учителям общеобразовательных учреждений, занявших одно из первых пяти мест в рейтинге, составленном в разрезе районов (городов), за счёт Федерации профсоюзов Узбекистана выделяются бесплатные путёвки в санатории для отдыха.

Тестовые материалы приведут в соответствие с учебными планами предметов

Вводится новый порядок составления и проведения экспертизы тестовых заданий для поступления в государственные вузы, в соответствии с которым:

тестовые задания составляются на основе государственных образовательных стандартов и учебных программ;

содержание тестовых материалов приводится в соответствие с учебными планами предметов в системе общего среднего образования;

одновременно с тестовыми заданиями по оценке уровня освоения абитуриентами теоретических знаний разрабатываются тестовые задания, основанные на компетенциях, оценивающие способности логического мышления, решения задач и примеров, а также уровень подготовки к следующему этапу образования;

за счет совершенствования программы ABITUR разрабатывается новый программный продукт, и проведение отборочных тестовых испытаний на 2021/2022 учебный год осуществляется на основе новых тестовых вопросов.

Механизм общественной экспертизы генпланов

Для общественного контроля за строительством генеральные планы населённых пунктов будут утверждаться с учётом результатов общественного обсуждения;

Взыскание платежей за электроэнергию

С 1 января в систематическом режиме должны быть урегулированы работы по полному установлению учёта электроэнергии, обеспечению своевременного и полного взыскания платежей, оперативному устранению выявленных через систему ошибок.

При этом, будут организованы практические занятия по установке счётчиков и эффективному использованию возможностей внедрённой системы, на которых будут повышены навыки и практические умения работников на местах.

В каждом районе и городе также будут сформированы группы по установлению счётчиков. При необходимости будут сформированы межрайонные мобильные установочные группы, которые будут привлекаться в регионы по графику.

Вознаграждение за сообщения о нанесении вреда природе

С 1 января 2021 года фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, отправленные населением в специальную информационную систему Госкомэкологии в интернете, рассматриваются в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.

Лица, сообщившие о фактах правонарушений, поощряются денежной премией в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.

Тарифы на мусор утверждаются кенгашами

С 1 января 2021 года:

тарифы обязательных платежей за оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов в регионах утверждаются после одобрения решениями местных Кенгашей с первоначальным получением заключений органов по регулированию цен;

на территориях, закреплённых в установленном порядке для оказания услуг кластерам, занимающимся комплексным обращением с бытовыми отходами, заготовка вторичного сырья (за исключением закупки лома металлов и отходов) осуществляется данными кластерами через пункты приёма;

не разрешается принятие в эксплуатацию многоэтажных жилых домов с количеством более 300 квартир, не оборудованных пунктами сбора бытовых отходов;

и другое;

Отмена некоторых ставок таможенных пошли

Ставки таможенных платежей:

будут расширены виды платных услуг, оказываемых органами государственной таможенной службы, и определены строго установленные ставки таможенных пошлин;

будут отменены некоторые виды таможенных пошлин, связанные с выдачей документов разрешительного характера, и приведены в соответствие с международными стандартами;

будут уменьшены ставки таможенных сборов за оформление товаров в таможенных режимах «переработка на таможенной территории» и «переработка вне таможенной территории»;

вместо административной ответственности за несоблюдение сроков перевозки товаров под таможенным наблюдением, в качестве финансовой меры вводится таможенный сбор.

Развитие Национальной геоинформационной системы

С 1 января вся информация о типе, контурах, границах и правообладателях земель вносится в онлайн-геопортал Агентства по кадастру, который интегрируется с Национальной геоинформационной системой и другие изменения в кадастре.

Новая должность в школах

В каждой школе вводится должность пропагандиста по социально-культурным вопросам. На эту должность назначаются известные поэты, писатели, журналисты и творческие деятели, профессора и преподаватели социально-гуманитарных кафедр высших образовательных учреждений, рекомендованные Союзом писателей Узбекистана.

Букмекеры

Разрешается букмекерская деятельность путём получения лицензии в Агентстве по развитию рынка капитала.

Программа «Академическая мобильность»

Внедряется программа «Академическая мобильность». В рамках программы будут выделяться гранты на стимулирование научных идей одаренной молодежи, занимающейся научной деятельностью, организацию её краткосрочных стажировок в зарубежных университетах и научных центрах за счёт средств Фонда поддержки одарённой молодёжи Академии молодёжи.

Восстановление утерянных при ЧС документов освободили от госпошлин и сборов

Физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины и сборов при восстановлении документов, утерянных или пришедших в негодное состояние в результате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе бедствий бытового характера (бедствий) на территории Узбекистана или зарубежных государств, не по вине данных лиц.