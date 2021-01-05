4 января в 19:30 в отделение скорой медицинской помощи Багатской районной больницы Хорезмской области были доставлены четверо членов семьи, проживающей в махалле «Хуррият» Багата. При предварительном обследовании у них было диагностировано острое отравление угарным газом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
По данным Минздрава, в больницу поступили Э. Ж. (1989 г. р.), его супруга П. Д. (1989.), их дочь Б. Ч. (2011) и сын Б. Б. (2013.). У женщины и девочки была констатирована биологическая смерть. Мужчина и сын находятся в состоянии комы.
В министерстве отметили, что за два дня до случившегося в доме был установлен новый отопительный котёл.
Бахтиер Нажмидинов
Всё из за перепада давления газа. Современные котлы не рассчитаны на низкое давление газа. Соболезнование родным и близким покойных, выздоровление остальным членам семьи
Dima Kan
Было бы полезно больше информации о “новом котле“ иначе это не профессионально. Впрочем сложно требовать от вас этого.