4 января в 19:30 в отделение скорой медицинской помощи Багатской районной больницы Хорезмской области были доставлены четверо членов семьи, проживающей в махалле «Хуррият» Багата. При предварительном обследовании у них было диагностировано острое отравление угарным газом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, в больницу поступили Э. Ж. (1989 г. р.), его супруга П. Д. (1989.), их дочь Б. Ч. (2011) и сын Б. Б. (2013.). У женщины и девочки была констатирована биологическая смерть. Мужчина и сын находятся в состоянии комы.

В министерстве отметили, что за два дня до случившегося в доме был установлен новый отопительный котёл.