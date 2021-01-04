В Европейской экономической комиссии ООН разработали руководство по развитию экологичного городского транспорта. В нем предлагаются также альтернативные экологически чистые способы передвижения горожан, в том числе на велосипедах, скутерах и пешком. В качестве примера эксперты приводят опыт Алматы, Москвы и Копенгагена, сообщил Центр новостей ООН.

Издержки нынешних городских транспортных систем

Большинство горожан в разных регионах передвигаются на общественном транспорте, личном автомобиле или других моторизованных транспортных средствах. Это приводит к загрязнению воздуха, повышению уровня шума, пробкам и способствует глобальному потеплению, считают эксперты комиссии ООН.

В Евросоюзе на транспортный сектор приходится около четверти выбросов всех парниковых газов. Миллионы людей ежегодно гибнут в результате транспортных аварий. А заторы на дорогах приводят к задержкам пассажирских перевозок и грузов, что оборачивается экономическим ущербом в 100 млрд евро ежегодно.

Всё это говорит о том, что нынешние транспортные системы европейских городов нуждаются в преобразовании. Эксперты считают, что в период восстановления после пандемии необходимо повысить их эффективность и экологичность.

Ещё задолго до пандемии в этой области уже предпринимались определённые усилия. Градоначальники многих городов создавали специальные полосы для общественного транспорта, сооружали велосипедные дорожки и дополнительные тротуары. Однако проблемы ещё далеко не решены — общественный транспорт перегружен и многие вынуждены добираться на работу на личном автомобиле, часами простаивая в заторах.

Опыт Алматы, Копенгагена и Москвы

Признавая тесную взаимосвязь между различными аспектами городского планирования, авторы первого подобного руководства предлагают мэрам, градостроителям и транспортным инженерам наладить удобную и неопасную для здоровья и окружающей среды транспортную систему.

В руководстве описан удачный опыт ряда городов, включая Алматы, где был создан коридор высокоскоростных автобусов и троллейбусов, обслуживающий в настоящее время 26 маршрутов, по которым ежедневно перевозятся 140 тысяч пассажиров. В 2018 году в этом городе было сдано в эксплуатацию более 100 км полос, выделенных для общественного транспорта, и более 80 км велосипедных дорожек, а также налажена система проката велосипедов. Это позволило алматинцам отказаться от ежедневного пользования личным автотранспортом.

Еще один пример — развитие велосипедного движения в Копенгагене. В этом городе все веломаршруты, идущие от пригорода до центра города, а их более 28, физически отделены от проезжей части. В столичном регионе уже проложено несколько сотен километров велосипедных полос.

Эксперты отмечают, что стоимость одного километра велосипедной дорожки окупается через пять лет, в том числе за счёт улучшения здоровья тех, кто регулярно ею пользуется. Дорожное движение на этих участках дороги сокращается на 10%, а велосипедное увеличивается на 20%.

Сегодня в Копенгагене примерно 40% граждан ездят на работу или в школу на велосипедах, экономя в государственном бюджете около 235 млн евро в год на медицинских и экономических затратах, связанных с заторами на дорогах.

В документе упоминается и успешный опыт Москвы, где также активно развивают систему городского проката велосипедов и электросамокатов. К тому же в российской столице налажен парк каршеринга. В настоящее время в Москве совершается более 30 тысяч каршеринговых поездок и более 27 тысяч велосипедных поездок в день.

Усовершенствовать общественный транспорт

Авторы нового руководства советуют всем градоначальникам при планировании систем городского транспорта использовать успешный опыт других городов.

Эксперты ООН предлагают уделять особое внимание совершенствованию общественного транспорта, в том числе заменять загрязняющие окружающую среду устаревшие автобусные парки и стимулировать электротранспорт, а также развивать современные трамвайные пересадочные узлы. Другие рекомендации касаются развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения.

В руководстве подчёркивается, что мобильность является очень важным вопросом для 3,5 миллиарда человек, которые сегодня живут в городах по всему миру. Этот вопрос особенно актуален для крайне урбанизированного региона, в котором работает Европейская экономическая комиссия ООН. В Европе в городах живёт более 75% населения, в Северной Америке — около 80% и в Центральной Азии — около 50%.