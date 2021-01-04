Начиная с 2020/2021 учебного года учебный процесс в высших образовательных учреждениях (ВОУ) поэтапно переводится на кредитно-модульную систему. Соответствующее постановление утвердило 31 декабря правительства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Кроме того, с 1 января 2021 года при организации учебного процесса еженедельные учебные дни определяются ВОУ самостоятельно.

С этой же даты выплата почасовой заработной платы профессорам-преподавателям, преподающим в техникумах при ВОУ, осуществляется в размере почасовой заработной платы за преподавание студентам ВОУ.

Согласно решению Совета высшего образовательного учреждения, профессора-преподаватели могут стажироваться и повышать квалификацию в зарубежных вузах и научных учреждениях при условии оформления договора, предусматривающего работу в ВОУ в течение 3 лет, а преподаватели могут пройти обучение по программам докторантуры зарубежных вузов при условии оформления договора, предусматривающего работу в ВОУ в течение 5 лет.

В марте прошлого года Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана рассказывало о планах по реализации Концепции развития системы высшего образования и Стратегии-2020. Согласно этим планам, в 2020/2021 учебном году на кредитно-модульную систему обучения планировалось перевести 25 вузов. Отмечалось также, что Минвуз не настаивает на шестидневной учебной неделе — вузы могут этот вопрос решать самостоятельно и устанавливать другую продолжительность недели (например, пятидневку) с учетом своих возможностей. В этом материале также подробно рассказывалось о кредитно-модульной системе обучения.