Самаркандский международный университет туризма «Шёлковый путь» в Самарканде перейдёт на трёхлетнюю систему обучения с 2021/2022 учебного года, сообщил STV со ссылкой на советника ректора вуза Азамата Акбарова.

У студентов вуза появится возможность учиться за рубежом уже на втором курсе. Длительность учёбы в магистратуре составляет один год.

Кроме того, первым среди вузов Узбекистана с января 2021 года «Шёлковый путь» вводит систему part-time on-campus job. Проект даст возможность молодёжи работать на территории кампуса.

«Он служит для дальнейшего обогащения знаний и навыков, приобретаемых студентами этого университета, который работает в системе дуального образования, на практике», — отмечается в сообщении. Вуз также планирует создать собственную радиостанцию.

Международный университет туризма был открыт в Самарканде в июне 2018 года. Инициативу открытия вуза совместными усилиями стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС в Циндао 10 июня выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.