Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 4 января находится в краткосрочном трудовом отпуске. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Проведение отпуска планируется на территории Узбекистана, говорится в сообщении.

По данным «Газеты.uz», это второй отпуск президента со времени, когда он был избран на этот пост в 2016 году.

В августе 2019 года сообщалось, что Шавкат Мирзиёев впервые вышел в трудовой отпуск за 14 лет работы в качестве премьер-министра и почти 3 года (на тот момент) — на посту президента.