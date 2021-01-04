Конкурс на разработку концепции дизайна творческой мастерской для детей с аутизмом объявил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана, сообщили «Газете.uz» организаторы.

Проект должен обеспечить архитектурную и инфраструктурную возможность пользоваться творческой мастерской, комфортные условия для занятий, условия для социализации и творческой абилитации детей с аутизмом.

Конкурс пройдет в два этапа: подача заявки и собеседование. На первом этапе все заявки, допущенные к участию в конкурсе, передаются членам экспертного совета, в который войдут представители соответствующих сфер.

После вынесения оценок экспертный совет определяет победителей, которые проходят во второй тур. Финалисты конкурса представят предварительную концепцию членам экспертного совета, который проведёт экспертизу представленных материалов согласно техническому заданию для разработки дизайна творческой студии и вынесет оценки и рекомендации по итогам рассмотрения материалов. Совет определит победителя путем открытого голосования.

Участие в конкурсе является бесплатным и добровольным, а принять участие в нём смогут только архитекторы имеющие соответствующее образование или студенты выпускных курсов, обучающиеся по этому направлению.

По итогам проведения конкурса фонд заключит договор с победителем. Он получит сумму в размере 10 млн сумов на полноценную проектно-сметную документацию. Источниками финансирования конкурса являются средства фонда, а сама студия будет построена на деньги, вырученные с благотворительного забега Samarkand Half Marathon, как и было заявлено ранее.