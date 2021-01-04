Вечером 3 января в социальных сетях распространился видеоролик об инциденте, произошедшем в Ташкенте между несколькими мужчинами и двумя сотрудниками органов внутренних дел.
На записи видно, как трое мужчин дерутся с двумя сотрудниками ОВД — представителями ППС и ДПС. Далее слышно, как сотрудник ДПС кричит сотруднику ППС: «Стойте! Не стреляйте! Не доставайте!» Неподалёку стоит служебный автомобиль ДПС, перекрывший дорогу Matiz.
Пресс-служба ГУБДД МВД ночью опубликовала заявление, в котором говорится, что инцидент произошёл примерно в 4:00 1 января в Чиланзарском районе столицы.
Водитель Matiz не подчинился требованию сотрудника ДПС остановиться на улице Мукими и продолжил движение. На круге на улице Катартал водитель потерял управление и наехал на бетонный бордюр.
«Четверо граждан, находившиеся в автомобиле, не подчинившись законным требованиям сотрудников ДПС УБДД и ППС, прибывших на место происшествия, и оказали им сопротивление с использованием острых предметов», — отмечается в сообщении.
Один из участников конфликта задержан и доставлен в районный ОВД, трое других скрылись с места происшествия. Личности всех четырёх мужчин установлены.
Прокуратура района возбудила уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение»), ведутся предварительные следственные действия.
Дрей .
Никто не имеет право поднимать на сотрудника органов руки. Я не в восторге от милиции. Но этот беспредел нужно на корню рубить. А по поводу не подчинению остановиться.. в России знаете как это искоренили? Просто стреляли по автомобилю. Я уже не онократно видел как машига не останавливается на иребованип остановиться. Это не приемлемо.
Don Rum
может работники милиции тоже не без греха?
и такое бывает:
https://www.youtube.com/watch?v=L23UQZ-lV1E
https://www.youtube.com/watch?v=JnEv1e0xN3U&ab_channel=ГражданскийКонтроль