Вечером 3 января в социальных сетях распространился видеоролик об инциденте, произошедшем в Ташкенте между несколькими мужчинами и двумя сотрудниками органов внутренних дел.

На записи видно, как трое мужчин дерутся с двумя сотрудниками ОВД — представителями ППС и ДПС. Далее слышно, как сотрудник ДПС кричит сотруднику ППС: «Стойте! Не стреляйте! Не доставайте!» Неподалёку стоит служебный автомобиль ДПС, перекрывший дорогу Matiz.

Пресс-служба ГУБДД МВД ночью опубликовала заявление, в котором говорится, что инцидент произошёл примерно в 4:00 1 января в Чиланзарском районе столицы.

Водитель Matiz не подчинился требованию сотрудника ДПС остановиться на улице Мукими и продолжил движение. На круге на улице Катартал водитель потерял управление и наехал на бетонный бордюр.

«Четверо граждан, находившиеся в автомобиле, не подчинившись законным требованиям сотрудников ДПС УБДД и ППС, прибывших на место происшествия, и оказали им сопротивление с использованием острых предметов», — отмечается в сообщении.

Один из участников конфликта задержан и доставлен в районный ОВД, трое других скрылись с места происшествия. Личности всех четырёх мужчин установлены.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение»), ведутся предварительные следственные действия.