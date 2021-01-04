В результате использования пиротехнических изделий в текущем новогоднем сезоне в Узбекистане пострадало более 120 человек, в 6 домах произошли пожары. Об этом в обращении к гражданам сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

По его словам, по стране было изъято более 12 миллионов единиц пиротехнической продукции, 258 человек привлечено к административной ответственности и 17 — к уголовной. Документы ещё по 1048 фактам направлены в судебные и друге органы для принятия законных мер.

Для борьбе с незаконным оборотом пиротехнических изделий, в том числе проведения рейдов и профилактических мероприятий, было сформировано более 800 специальных групп, в которые вошли представители органов внутренних дел, Национальной гвардии, налоговых и других органов, а также общественности, сообщил Шохрух Гиясов.

В конце 2009 года решением правительства был введен временный запрет на ввоз на территорию Узбекистана, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств. Законом от 22 сентября 2010 года в стране была введена административная и уголовная ответственность за незаконное производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, а также незаконный ввоз, вывоз или сбыт пиротехники.

Несмотря на запрет, ежегодно изымается огромное количество пиротехники. Приобрести её на рынках не составляет особого труда. На Новый год пиротехника, в том числе салюты и петарды, использовались повсеместно.