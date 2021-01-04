С 11 января государственные вузы Узбекистана на основе своих графиков продолжат привлекать студентов к традиционной форме обучения, возобновлённой с 16 ноября.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил глава пресс-службы Министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев.

По его словам, студенты, чьи здоровье или возможности не позволяют учиться очно, могут продолжить обучение дистанционно.

Вузы изучат условия студентов. Студенты, которые располагают возможностями для очного обучения, будут привлечены к учёбе. Как уточнил отметил пресс-секретарь Минвуза «Газете.uz», речь идет о студентах всех курсов. До этого привлекались студенты первого и последнего курсов.

Ранее сообщалось, что стоимость платно-контрактного обучения в вузах, несмотря на увеличение МРОТ с 1 февраля, повышаться не будет.