«Ташкент откликнулся на просьбу Душанбе и выразил свою готовность построить приемник-распределитель для больных COVID-19», — пишет таджикистанское СМИ «Азия-Плюс».

Новый объект будет возведен в Кубодиёнском районе Хатлона на базе медцентра, который там строит Узбекистан. Оснащение профинансирует компания «Узбекнефтегаз», сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве Таджикистана.

«Оборудование, которое будет здесь установлено, позволит в кратчайшее время установить у человека наличие коронавирусной инфекции и затем оперативно направить выявленных больных COVID-19 для получения квалифицированной помощи в больницы региона и столицы», — говорится в сообщении.

Строительство осовремененного медицинского комплекса в Кубодиёне было начато узбекской стороной во второй половине 2018 года. По планам строителей объект будет готов к приему пациентов к весне.

Строительство центра является одним из проектов, одобренных в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в марте 2018 года. В рамках тех же договоренностей в Спитаменском районе Согда в сентябре 2020 года была сдана в эксплуатацию новая школа на 630 учащихся, построенная за счет Узбекистана.

В ответ власти Таджикистана сообщили, что построят в Самарканде школу на 640 учащихся и детский сад в Ферганской области. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в марте 2018 года.

Напомним, в мае 2020 года Узбекистан направлял группу медицинских работников с большим опытом лечения пациентов с коронавирусом в Таджикистан, а также несколько раз с начала пандемии передавал соседней стране гуманитарные грузы.

Кроме того, Узбекистан полностью профинансировал строительство и оснащение модульных больниц для борьбы с COVID-19 в трех регионах Кыргызстана.

Опыт распределителей для первой помощи пациентам с подозрением на COVID-19 впервые опробовали в Ташкенте, он был подготовлен по инициативе хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева. В июле на площадках выставочного комплекса «Узэкспоцентр» был развернут медприемник на 500 койко-мест. В декабре распределительные центры в выставочном комплексе и спорткомплексе «Универсал» были свернуты в связи со стабилизацией эпидобстановки в столице.