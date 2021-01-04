В котельной общеобразовательной школы №4 в Самарканде произошел взрыв, от полученных травм скончался 50-летний мужчина, сообщает издание Daryo.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января, когда в школе и расположенных рядом махаллях наблюдалось 40-минутное отключение электричества. В котельной повысилось давление газа. Взрыв случился, когда ответственный за котельную зашел в помещение.

Мужчина с тяжелой травмой головы был доставлен в Самаркандский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанную помощь, он скончался.

В УВД Самаркандской области уточнили, что по факту происшествия следственный отдел при УКД ОВД города Самарканда возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана.